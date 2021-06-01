Все голы матча Канада — Финляндия на ЧМ-2021. Видеообзор встречи

На «Арене-Рига» в столице Латвии состоялся стартовый матч заключительного игрового дня группового этапа чемпионата мира — 2021, в котором встречались сборные Канады и Финляндии. Финны одержали победу со счётом 3:2 (по буллитам).



На второй минуте матча канадцы выиграли борьбу в углу площадки, далее прошла передача на ползоны, откуда форвард «Чикаго Блэкхоукс» Брэндон Пирри в касание бросил в ближний угол ворот — шайба перевалилась через щиток голкипера. На 22-й минуте нападающий финнов Артту Руотсалайнен по центру заехал в зону атаки и кистевым броском из-под защитника сравнял счёт.



На 29-й минуте форвард Коннор Браун уехал за чужие ворота, поднял голову и сделал передачу на пятак, откуда нападающий Макс Комтуа неотразимо бросил под перекладину, реализовав большинство. На 56-й нападающий сборной Финляндии Антон Лунделль по правому краю протащил шайбу, подставив спину защитнику, а далее выполнил передачу на дальнюю штангу, где находился Артту Руотсалайнен. Дубль 23-летнего финна.



В серии послематчевых буллитов сильнее оказалась сборная Финляндии.

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