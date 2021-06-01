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Сборная США обыграла Италию и заняла первое место в группе B на чемпионате мира — 2021

Сборная США обыграла Италию и заняла первое место в группе B на чемпионате мира — 2021
Никита Паглазов
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На «Арене-Рига» в Риге (Латвия) состоялся очередной матч заключительного игрового дня группового этапа чемпионата мира — 2021, в котором встречались сборные Италии и США. Американцы одержали победу со счётом 4:2 (3:0, 1:1, 0:0).

Турнирная таблица ЧМ-2021

На седьмой минуте встреч счёт в игре открыл нападающий американской сборной Кевин Лабанк. На 11-й минуте он оформил дубль и удвоил преимущество США. На 20-й минуте Конор Гарланд забросил третью шайбу в ворота сборной Италии.

На 22-й минуте одну шайбу отыграл итальянский нападающий Лука Фриго. На 30-й минуте Гарланд оформил дубль и сделал счёт 4:1 в пользу американцев.

На 47-й минуте матча итальянцы забросили вторую шайбу. Её автором стал Стефано Джильяти.

ЧМ-2021. Группа B
01 июня 2021, вторник. 16:15 МСК
Италия
Окончен
2 : 4
США
0:1 Лабанк (Ши) – 06:54' (5x5)   0:2 Лабанк (Бенирс, Кленденинг) – 10:33' (5x5)   0:3 Гарланд (Робертсон, Теннисон) – 19:45' (5x5)   1:3 Фриго (Тривеллато) – 21:01' (5x5)   1:4 Гарланд – 29:54' (5x5)   2:4 Джильяти – 46:33' (4x4)

Сборная США набрала 18 очков в таблице группы В, заняв первое место. В четвертьфинальном матче американцы сыграют с четвёртой командой группы А – Словакией.

Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Четвертьфинальные матчи пройдут 3 июня, полуфиналы — 5 июня, а финал и матч за бронзу — 6 июня.

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