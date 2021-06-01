Сборная США обыграла Италию и заняла первое место в группе B на чемпионате мира — 2021

На «Арене-Рига» в Риге (Латвия) состоялся очередной матч заключительного игрового дня группового этапа чемпионата мира — 2021, в котором встречались сборные Италии и США. Американцы одержали победу со счётом 4:2 (3:0, 1:1, 0:0).
На седьмой минуте встреч счёт в игре открыл нападающий американской сборной Кевин Лабанк. На 11-й минуте он оформил дубль и удвоил преимущество США. На 20-й минуте Конор Гарланд забросил третью шайбу в ворота сборной Италии.
На 22-й минуте одну шайбу отыграл итальянский нападающий Лука Фриго. На 30-й минуте Гарланд оформил дубль и сделал счёт 4:1 в пользу американцев.
На 47-й минуте матча итальянцы забросили вторую шайбу. Её автором стал Стефано Джильяти.
Сборная США набрала 18 очков в таблице группы В, заняв первое место. В четвертьфинальном матче американцы сыграют с четвёртой командой группы А – Словакией.
Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Четвертьфинальные матчи пройдут 3 июня, полуфиналы — 5 июня, а финал и матч за бронзу — 6 июня.
- 1 июня 2021
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