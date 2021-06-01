Василевский — в списке финалистов на «Везину Трофи»

Пресс-служба НХЛ назвала троих финалистов, претендующих на «Везину Трофи» – награду, ежегодно вручаемую вратарю Национальной хоккейной лиги, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов. Лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ. Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский — один из трёх номинантов.

Помимо Василевского, на трофей претендуют голкипер «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр и вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри.

Василевский номинирован на трофей в четвёртый раз подряд, а в 2019 году россиянин выиграл награду.

В текущем сезоне НХЛ Василевский провёл 42 матча в регулярном чемпионате и оформил пять шат-аутов. В плей-офф у голкипера один сухой матч в семи встречах.