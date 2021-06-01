Слепышев — о сенсациях на ЧМ-2021: средние сборные поверили в себя, но так даже интереснее

Капитан сборной России Антон Слепышев поделился мнением о сенсационных результатах на проходящем в Латвии чемпионате мира по хоккею.



«Почему так много сенсационных и непредсказуемых результатов на этом чемпионате мира? Во-первых, не самые сильные составы привезли топовые сборные. Не всё звёзды захотели продлевать этот тяжёлый сезон, играть в «пузыре», и не приехали. Во-вторых, те сборные, которых мы привыкли считать аутсайдерами, добавляют с каждым годом, разбирают хоккей. Тактика и подготовка хоккеистов выходит на новый уровень, поэтому все эти средние сборные подтягиваются.



Самое главное, что они поверили в себя. Для нас, хоккеистов, так даже интереснее, уменьшается количество проходных матчей. Приятно выигрывать в упорной борьбе», — сказал Слепышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.