Слепышев — о сенсациях на ЧМ-2021: средние сборные поверили в себя, но так даже интереснее

Капитан сборной России Антон Слепышев поделился мнением о сенсационных результатах на проходящем в Латвии чемпионате мира по хоккею.
«Почему так много сенсационных и непредсказуемых результатов на этом чемпионате мира? Во-первых, не самые сильные составы привезли топовые сборные. Не всё звёзды захотели продлевать этот тяжёлый сезон, играть в «пузыре», и не приехали. Во-вторых, те сборные, которых мы привыкли считать аутсайдерами, добавляют с каждым годом, разбирают хоккей. Тактика и подготовка хоккеистов выходит на новый уровень, поэтому все эти средние сборные подтягиваются.
Самое главное, что они поверили в себя. Для нас, хоккеистов, так даже интереснее, уменьшается количество проходных матчей. Приятно выигрывать в упорной борьбе», — сказал Слепышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 1 июня 2021
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