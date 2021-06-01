Чехия крупно обыграла Словакию и поднялась на третье место в таблице группы A

Сегодня, 1 июня, в Риге (Латвия) проходит заключительный день группового этапа чемпионата мира по хоккею. На арене «Олимпийский спортивный центр» сборная Словакии встречалась с командой Чехии и уступила со счётом 3:7 (0:2, 1:2, 2:3).



На 29-й секунде после броска Либора Гайека шайба отскочила к Филипу Задине, который открыл счёт в матче, на 16-й Михаэль Шпачек увеличил преимущество чехов. Во втором периоде команды забросили три шайбы. На 23-й минуте отличился Лукаш Радил, на 27-й одну шайбу словаков отыграл Матуш Сукель, а на 40-й забросил Либор Шулак.



На 44-й минуте Матей Странски забил пятый гол чехов, на 46-й отличился Матей Блюмель. На 49-й минуте Мартин Бучко забил вторую шайбу словаков, на 59-й Кристиан Поспишил забросил третью шайбу сборной Словакии. Последний гол в матче забил Либор Хайек в пустые ворота.



Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.