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Чехия крупно обыграла Словакию и поднялась на третье место в таблице группы A

Чехия крупно обыграла Словакию и поднялась на третье место в таблице группы A
Георгий Горностаев
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Сегодня, 1 июня, в Риге (Латвия) проходит заключительный день группового этапа чемпионата мира по хоккею. На арене «Олимпийский спортивный центр» сборная Словакии встречалась с командой Чехии и уступила со счётом 3:7 (0:2, 1:2, 2:3).

На 29-й секунде после броска Либора Гайека шайба отскочила к Филипу Задине, который открыл счёт в матче, на 16-й Михаэль Шпачек увеличил преимущество чехов. Во втором периоде команды забросили три шайбы. На 23-й минуте отличился Лукаш Радил, на 27-й одну шайбу словаков отыграл Матуш Сукель, а на 40-й забросил Либор Шулак.

На 44-й минуте Матей Странски забил пятый гол чехов, на 46-й отличился Матей Блюмель. На 49-й минуте Мартин Бучко забил вторую шайбу словаков, на 59-й Кристиан Поспишил забросил третью шайбу сборной Словакии. Последний гол в матче забил Либор Хайек в пустые ворота.

Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

ЧМ-2021. Группа A
01 июня 2021, вторник. 16:15 МСК
Словакия
Окончен
3 : 7
Чехия
0:1 Задина (Гайек, Моравчик) – 00:29' (5x5)   0:2 Шпачек (Задина) – 15:04' (5x5)   0:3 Радил (Шустр, Шулак) – 22:49' (5x5)   1:3 Сукель (Фашко-Рудаш) – 26:53' (5x5)   1:4 Шулак (Шпачек) – 39:49' (5x4)   1:5 Странски – 43:31' (5x5)   1:6 Блюмель (Странски, Моравчик) – 45:47' (5x5)   2:6 Бучко (Голешински, Буц) – 48:45' (5x5)   3:6 Поспишил (Цегларик, Гахулинец) – 58:57' (5x5)   3:7 Гайек (Ганзл, Смейкал) – 59:43' (en)
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