Стали известны первые четвертьфинальные пары на чемпионате мира по хоккею — 2021

На чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) состоялись очередные матчи заключительного игрового дня группового этапа чемпионата мира — 2021, в которых встречались сборные Италии и США (2:4), а также команды Словакии и Чехии (3:7).

Таким образом, американцы заняли первое место в группе В, набрав 18 очков. Итальянцы вылетают с турнира, не набрав ни одного балла. Сборная Словакии заняла четвёртое место в группе А, набрав 12 очков. Чехи с 13 баллами стали третьими.



Сборные США и Словакии встретятся в четвертьфинале турнира. Также в 1/4 пройдёт матч между командами Чехии и Финляндии.



Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Четвертьфинальные матчи пройдут 3 июня, полуфиналы — 5 июня, а финал и матч за бронзу — 6 июня.