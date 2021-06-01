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Тарасенко сыграет в звене с Барабановым, Беларусь вернула в состав двух легионеров

Тарасенко сыграет в звене с Барабановым, Беларусь вернула в состав двух легионеров
Георгий Горностаев
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Сегодня, 1 июня, в Риге (Латвия) проходит заключительный игровой день группового этапа чемпионата мира. Сборная России в седьмом матче на турнире сыграет с командой Беларуси.

Место в воротах российской команды займёт Александр Самонов. Его сменщиком станет Иван Бочаров.

Стартовый состав сборной России:

Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Григоренко;
Гавриков — Проворов, Галимов — Шалунов — Бурдасов;
Зуб — Орлов, Барабанов — Морозов — Тарасенко;
Ожиганов, Толчинский — Каменев — Швец-Роговой; Тимкин.

Стартовый состав сборной Беларуси:

Шостак (Колосов);
Шинкевич – Бэйлен, Плэтт – Шарангович – Климович;
Знахаренко – Антонов, Протас – Комаров – Дрозд;
Фальковский – Лисовец, Лопачук – Стефанович – Кодола;
Соловьёв – Коробов, Демков – Паре – Белевич.

Встреча начнётся в 20:15 мск.

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