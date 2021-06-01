Тарасенко сыграет в звене с Барабановым, Беларусь вернула в состав двух легионеров

Сегодня, 1 июня, в Риге (Латвия) проходит заключительный игровой день группового этапа чемпионата мира. Сборная России в седьмом матче на турнире сыграет с командой Беларуси.

Место в воротах российской команды займёт Александр Самонов. Его сменщиком станет Иван Бочаров.



Стартовый состав сборной России:



Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Григоренко;

Гавриков — Проворов, Галимов — Шалунов — Бурдасов;

Зуб — Орлов, Барабанов — Морозов — Тарасенко;

Ожиганов, Толчинский — Каменев — Швец-Роговой; Тимкин.

Стартовый состав сборной Беларуси:

Шостак (Колосов);

Шинкевич – Бэйлен, Плэтт – Шарангович – Климович;

Знахаренко – Антонов, Протас – Комаров – Дрозд;

Фальковский – Лисовец, Лопачук – Стефанович – Кодола;

Соловьёв – Коробов, Демков – Паре – Белевич.

Встреча начнётся в 20:15 мск.