Тарасенко сыграет в звене с Барабановым, Беларусь вернула в состав двух легионеров

Сегодня, 1 июня, в Риге (Латвия) проходит заключительный игровой день группового этапа чемпионата мира. Сборная России в седьмом матче на турнире сыграет с командой Беларуси.
Место в воротах российской команды займёт Александр Самонов. Его сменщиком станет Иван Бочаров.
Стартовый состав сборной России:
Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Григоренко;
Гавриков — Проворов, Галимов — Шалунов — Бурдасов;
Зуб — Орлов, Барабанов — Морозов — Тарасенко;
Ожиганов, Толчинский — Каменев — Швец-Роговой; Тимкин.
Стартовый состав сборной Беларуси:
Шостак (Колосов);
Шинкевич – Бэйлен, Плэтт – Шарангович – Климович;
Знахаренко – Антонов, Протас – Комаров – Дрозд;
Фальковский – Лисовец, Лопачук – Стефанович – Кодола;
Соловьёв – Коробов, Демков – Паре – Белевич.
Встреча начнётся в 20:15 мск.
- 1 июня 2021
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