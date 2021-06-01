ЦСКА подписал двухлетний контракт с голкипером Рейдеборном

Шведский голкипер Адам Рейдеборн перешёл в ЦСКА в качестве неограниченно свободного агента. Предыдущие два сезона вратарь провёл в казанском «Ак Барсе».

В сезоне-2020/2021 Рейдеборн провёл 29 матчей в регулярном чемпионате и оформил три шат-аута. В плей-офф у голкипера пять игр.

На текущем чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня, голкипер провёл в составе сборной Швеции пять матчей, один из которых стал сухим. По итогам группового этапа шведская сборная не вышла в плей-офф, уступив в решающем матче сборной России по буллитам.

В 2018 и 2019 году Рейдеборна признавали лучшим вратарём Шведской хоккейной лиги.

В прошедшем сезоне КХЛ ЦСКА занял первое место в таблице Западной конференции. В финале плей-офф армейцы уступили омскому «Авангарду».