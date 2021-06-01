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«Салават Юлаев» окончательно сформировал тренерский штаб команды на сезон-2021/2022

«Салават Юлаев» окончательно сформировал тренерский штаб команды на сезон-2021/2022
Георгий Горностаев
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Тренер вратарей Венсан Риндо согласовал контракт с «Салаватом Юлаевым» сроком на один год, сообщает официальный сайт уфимцев. Таким образом, клуб окончательно сформировал тренерский штаб.

Главный тренер команды – Томи Лямся, помощники – Виктор Козлов, Николай Цулыгин, Михаил Васильев, тренер по физической подготовке – Матиас Сарвела, тренер вратарей – Венсан Риндо.

Напомним, прошедший чемпионат Континентальной хоккейной лиги «Салават» завершил на четвёртом месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф уфимцы обыграли «Трактор» 4-1, а во втором уступили «Ак Барсу» 0-4.

Ранее «Салават Юлаев» подписал контракты с нападающим Степаном Санниковым и голкипером Александром Шарыченковым.

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