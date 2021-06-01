Основной голкипер сборной Латвии пропустит матч с командой Германии на ЧМ-2021

Сегодня, 1 июня, в Риге (Латвия) проходит заключительный игровой день группового этапа чемпионата мира. Сборная Германии в седьмом матче на турнире сыграет с Латвией.

Обе команды объявили стартовые составы. Отметим отсутствие в воротах латвийской сборной основного голкипера — Матиса Кивлениекса. Его заменит Янис Калниньш.



Стартовый состав сборной Латвии:



Кулда – Балинскис, Кениньш – Аболс – Крастенбергс;

Цибульскис – Сотниекс, Дарзиньш – Индрашис – Дзиеркалс;

Фрейбергс – Зиле, Карсумс – Джериньш – Редлихс;

Якс, Роберт Букартс – Батня – Рихард Букертс, Маренис.



Место в воротах немецкой команды займёт Матиас Нидербергер.



Стартовый состав сборной Германии:



М. Мюллер – Зайдер, Ридер – Краммер – Кюнхакль;

Й. Мюллер – Хольцер, Пфёдерль – Райхель – Нёбельс;

Вагнер – Новак, Плахта – Кахун – Айзеншмид;

Гаванке, Кастнер — Петерка – Лойбль, Бергманн.



Встреча начнётся в 20:15 мск.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Германия – Латвия.