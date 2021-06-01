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Основной голкипер сборной Латвии пропустит матч с командой Германии на ЧМ-2021

Основной голкипер сборной Латвии пропустит матч с командой Германии на ЧМ-2021
Никита Паглазов
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Сегодня, 1 июня, в Риге (Латвия) проходит заключительный игровой день группового этапа чемпионата мира. Сборная Германии в седьмом матче на турнире сыграет с Латвией.

Турнирная таблица ЧМ-2021

Обе команды объявили стартовые составы. Отметим отсутствие в воротах латвийской сборной основного голкипера — Матиса Кивлениекса. Его заменит Янис Калниньш.

Стартовый состав сборной Латвии:

Кулда – Балинскис, Кениньш – Аболс – Крастенбергс;
Цибульскис – Сотниекс, Дарзиньш – Индрашис – Дзиеркалс;
Фрейбергс – Зиле, Карсумс – Джериньш – Редлихс;
Якс, Роберт Букартс – Батня – Рихард Букертс, Маренис.

Место в воротах немецкой команды займёт Матиас Нидербергер.

Стартовый состав сборной Германии:

М. Мюллер – Зайдер, Ридер – Краммер – Кюнхакль;
Й. Мюллер – Хольцер, Пфёдерль – Райхель – Нёбельс;
Вагнер – Новак, Плахта – Кахун – Айзеншмид;
Гаванке, Кастнер — Петерка – Лойбль, Бергманн.

Встреча начнётся в 20:15 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Германия – Латвия.

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