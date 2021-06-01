«Динамо» и «Торпедо» совершили обмен игроками

Московское «Динамо» и нижегородское «Торпедо» произвели обмен игроками.
В результате сделки «Динамо» получает форварда Андрея Никонова, а в обратном направлении проследовал защитник Иван Верещагин, сообщает официальный сайт московского клуба.
Никонов числился в составе «Торпедо» с 2017 года. В сезоне-2020/2021 он дебютировал в КХЛ, проведя три матча и не набрав очков.
Верещагин являлся игроком «Динамо» с 2020 года. В прошедшем сезоне КХЛ он провёл шесть игр за бело-голубых, не набрав очков при показателе полезности «-1».
Отмечается, что контракт Никонова с москвичами рассчитан до 2022 года и носит двусторонний характер.
В прошедшем сезоне КХЛ «Торпедо» вышло в первый раунд плей-офф, где уступило в серии будущему полуфиналисту лиги — «Ак Барсу» со счётом 0-4. «Динамо» в первом раунде прошло «Северсталь» (4-1), во втором уступив СКА (1-4).
- 1 июня 2021
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