Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Динамо» и «Торпедо» совершили обмен игроками

«Динамо» и «Торпедо» совершили обмен игроками
Никита Паглазов
Комментарии

Московское «Динамо» и нижегородское «Торпедо» произвели обмен игроками.

В результате сделки «Динамо» получает форварда Андрея Никонова, а в обратном направлении проследовал защитник Иван Верещагин, сообщает официальный сайт московского клуба.

Никонов числился в составе «Торпедо» с 2017 года. В сезоне-2020/2021 он дебютировал в КХЛ, проведя три матча и не набрав очков.

Верещагин являлся игроком «Динамо» с 2020 года. В прошедшем сезоне КХЛ он провёл шесть игр за бело-голубых, не набрав очков при показателе полезности «-1».

Отмечается, что контракт Никонова с москвичами рассчитан до 2022 года и носит двусторонний характер.

В прошедшем сезоне КХЛ «Торпедо» вышло в первый раунд плей-офф, где уступило в серии будущему полуфиналисту лиги — «Ак Барсу» со счётом 0-4. «Динамо» в первом раунде прошло «Северсталь» (4-1), во втором уступив СКА (1-4).

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021