Россия забила в первом периоде больше, чем белорусы бросали по воротам

Сегодня, 1 июня, сборная России проводит заключительный матч группового этапа на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная встречается с командой Беларуси и после первого периода ведёт в счёте 5:0. По ходу первого периода россияне бросили по воротам белорусов 17 раз, Александр Самонов вступал в игру четыре раза.

В первом периоде россияне нанесли 17 бросков, пять из которых голевые, по воротам Александра Самонова белорусы бросили четыре раза.

Сборная России находится на втором месте в группе А, Беларусь — на восьмом. Россияне на групповом этапе обыграли Чехию (4:3), Великобританию (7:1), Данию (3:0), Швейцарию (3:1) и Швецию (3:2, Б), потерпев одно поражение — в матче со Словакией (1:3).

Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборные России и Беларуси выступают в группе А, где также играют Чехия, Великобритания, Швеция, Швейцария, Словакия и Дания.