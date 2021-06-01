Латвия сократила отставание в счёте во втором периоде матча с Германией на ЧМ-2021

Сегодня, 1 июня, проходит заключительный игровой день группового этапа на чемпионате мира, который проводится в Риге (Латвия). Сборная Германии встречается с командой Латвии и выигрывает после второго периода со счётом 2:1.



На четвёртой минуте счёт открыл нападающий Джон Петерка. На седьмой минуте преимущество немцев увеличил Марцель Нёбельс.



На шестой минуте второго периода сократил отставание в счёте нападающий сборной Латвии Родриго Аболс.

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Сборные Германии и Латвии после шести сыгранных матчей набрали по девять очков и занимают пятое и шестое место в группе В соответственно. Победитель очной встречи гарантированно отправляется в четвертьфинал.



В случае если команды переведут игру в овертайм/серию буллитов, они обе окажутся в плей-офф, выбив из турнира Канаду (10), которая уступила и Германии, и Латвии в очных встречах.