Назаров: «Рейнджерс» объявили месяц гордости ЛГБТ. В июле и августе эти труженики отдыхают

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал новость о начале месяца поддержки ЛГБТ-сообщества в «Нью-Йорк Рейнджерс».



«Видимо, у нового руководства «Рейнджерс» после увольнения прошлого президента и генерального менеджера теперь очень много работы. Начался июнь, в клубе открыто заявили о поддержке ЛГБТ-сообщества. Говорят, там начинается месяц гордости.



У меня с ходу возникает вопрос: а почему таких месяцев гордости у них не бывает в июле или августе? Видимо, в эти месяцы у главных тружеников лиги наступает отдых. С такими успехами мы скоро забудем про 8 марта и 23 февраля. Нужно копить силы и усердно готовиться к новому сезону», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Новость по теме «Рейнджерс» сообщили о начале месяца поддержки ЛГБТ-сообщества, используя фото с Панариным