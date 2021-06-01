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Назаров: «Рейнджерс» объявили месяц гордости ЛГБТ. В июле и августе эти труженики отдыхают

Назаров: «Рейнджерс» объявили месяц гордости ЛГБТ. В июле и августе эти труженики отдыхают
Павел Панышев
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Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал новость о начале месяца поддержки ЛГБТ-сообщества в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Видимо, у нового руководства «Рейнджерс» после увольнения прошлого президента и генерального менеджера теперь очень много работы. Начался июнь, в клубе открыто заявили о поддержке ЛГБТ-сообщества. Говорят, там начинается месяц гордости.

У меня с ходу возникает вопрос: а почему таких месяцев гордости у них не бывает в июле или августе? Видимо, в эти месяцы у главных тружеников лиги наступает отдых. С такими успехами мы скоро забудем про 8 марта и 23 февраля. Нужно копить силы и усердно готовиться к новому сезону», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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