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Сборная Германии в основное время обыграла Латвию на чемпионате мира по хоккею — 2021

Сборная Германии в основное время обыграла Латвию на чемпионате мира по хоккею — 2021
Никита Паглазов
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Сегодня, 1 июня, прошёл заключительный игровой день группового этапа на чемпионате мира, который проводится в Риге (Латвия). Сборная Германии встречалась с командой Латвии и выиграла со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

Счёт встречи на четвёртой минуте открыл нападающий Джон Петерка. На седьмой минуте удвоил преимущество немецкой команды Марцель Нёбельс.

На 26-й минуте сократил отставание в счёте нападающий сборной Латвии Родриго Аболс.

ЧМ-2021. Группа B
01 июня 2021, вторник. 20:15 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Латвия
1:0 Петерка (Зайдер) – 03:16' (5x5)   2:0 Нёбельс (Пфёдерль) – 06:40' (5x5)   2:1 Аболс (Балинскис) – 25:55' (5x5)

Сборная Германии набрала 12 очков и заняла третье место в группе В, выйдя в четвертьфинал. Сборная Латвии с девятью баллами – на шестой строчке таблицы. Латвийская команда завершила турнир, не сумев пробиться в следующий этап.

Победа Германии вывела в плей-офф сборную Канады, которая расположилась на четвёртом месте по итогам группового этапа.

Турнирная таблица ЧМ-2021

Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Четвертьфинальные матчи пройдут 3 июня, полуфиналы — 5 июня, а финал и матч за бронзу — 6 июня.

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