Сборная Германии в основное время обыграла Латвию на чемпионате мира по хоккею — 2021

Сегодня, 1 июня, прошёл заключительный игровой день группового этапа на чемпионате мира, который проводится в Риге (Латвия). Сборная Германии встречалась с командой Латвии и выиграла со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).
Счёт встречи на четвёртой минуте открыл нападающий Джон Петерка. На седьмой минуте удвоил преимущество немецкой команды Марцель Нёбельс.
На 26-й минуте сократил отставание в счёте нападающий сборной Латвии Родриго Аболс.
Сборная Германии набрала 12 очков и заняла третье место в группе В, выйдя в четвертьфинал. Сборная Латвии с девятью баллами – на шестой строчке таблицы. Латвийская команда завершила турнир, не сумев пробиться в следующий этап.
Победа Германии вывела в плей-офф сборную Канады, которая расположилась на четвёртом месте по итогам группового этапа.
Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Четвертьфинальные матчи пройдут 3 июня, полуфиналы — 5 июня, а финал и матч за бронзу — 6 июня.
- 1 июня 2021
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