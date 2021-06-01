Сборная Германии в основное время обыграла Латвию на чемпионате мира по хоккею — 2021

Сегодня, 1 июня, прошёл заключительный игровой день группового этапа на чемпионате мира, который проводится в Риге (Латвия). Сборная Германии встречалась с командой Латвии и выиграла со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).



Счёт встречи на четвёртой минуте открыл нападающий Джон Петерка. На седьмой минуте удвоил преимущество немецкой команды Марцель Нёбельс.



На 26-й минуте сократил отставание в счёте нападающий сборной Латвии Родриго Аболс.

Сборная Германии набрала 12 очков и заняла третье место в группе В, выйдя в четвертьфинал. Сборная Латвии с девятью баллами – на шестой строчке таблицы. Латвийская команда завершила турнир, не сумев пробиться в следующий этап.



Победа Германии вывела в плей-офф сборную Канады, которая расположилась на четвёртом месте по итогам группового этапа.

Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Четвертьфинальные матчи пройдут 3 июня, полуфиналы — 5 июня, а финал и матч за бронзу — 6 июня.