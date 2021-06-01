Сборная России сыграет с Канадой на чемпионате мира впервые с 2018 года

Сегодня, 1 июня, сборная России провела заключительный матч группового этапа на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная встречалась с командой Беларуси и одержала победу 6:0 (5:0, 0:0, 1:0).

Ранее Канада уступила Финляндии по буллитам со счётом 3:2 и набрала один балл. Германия в основное время обыграла сборную Латвии (2:1). Поражение латвийцев позволило занять Канаде четвёртое место в группе В и выйти в 1/4 финала, где канадцы сойдутся с российской командой. Встреча состоится 3 июня в 20:15 мск.

Сборная России и Канады встретятся впервые на чемпионате мира с 2018 года. На турнире, проходившем в Дании (Копенгаген), команды играли в четвертьфинальном матче. Победу одержали канадцы в овертайме со счётом 5:4.



Сборная России одержала последнюю победу над Канадой на чемпионатах мира в 2011 году. На первенстве в Братиславе (Словакия) российская команда выиграла в четвертьфинале со счётом 2:1.



Канада является 26-кратным чемпионом мира, уступая по этому показателю только СССР/России (27 раз).



Последний раз канадцы становились чемпионом мира в 2016 году в России, в финале обыграв сборную Финляндии со счётом 2:0. Российская команда не выигрывала мировое первенство с 2014 года, когда в финале турнира, проходившего в Минске, они обыграли финнов со счётом 5:2.