Стали известны дата и время начала матча Россия — Канада в четвертьфинале ЧМ-2021

В эти дни в Риге (Латвия) проходит чемпионат мира по хоккею. 1 июня состоялся заключительный день группового этапа. В четвертьфинале сборная России встретится с командой Канады.

Сборная России сыграет с Канадой 3 июня в 20:15 мск.

Напомним, из группы A в плей-офф вышли Россия, Швейцария, Чехия и Словакия, группу B в плей-офф представят сборные США, Финляндии, Германии и Канады.



Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.



В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.