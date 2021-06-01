Бадюков: ни в коем случае нельзя бояться Канаду. Она нам по зубам

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о предстоящей встрече сборной России с командой Канады на чемпионате мира по хоккею в Латвии.



«Матч с канадцами — это вывеска. Всем будет интересно увидеть это противостояние. Сборная Канады нам по зубам. Учитывая тот хоккей, который они показывали, я бы не сказал, что это хуже или лучше других вариантов. Они постараются громко хлопнуть дверью, для них это тоже принципиальное противостояние. Уверен, что не будет недонастроя. Ни в коем случае нельзя бояться канадцев, потому что у нас много игроков НХЛ — они будут знать тех, кто выйдет против них. В этом плане канадцы не будут для нас «тёмной лошадкой»



Возможная ничья между сборной Германии и Латвии? Не хотелось бы думать о таком раскладе. Немцы не очень хороший матч сыграли против сборной Финляндии, и сейчас стояла задача выиграть. А о каком-то сговоре не было речи.



В матче против Канады надо взять за основу такую же игру, как и со шведами. Обязательно нужно обезопасить свои ворота, начать прессинговать, постараться задать темп. Необходимо побольше держать шайбу в позиционных атаках, выискивать моменты. В любом случае разница в физическом состоянии рано или поздно должна сказаться. Оно у нас лучше», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.