Нестеров: сделали игру в первом периоде и расслабились. О Канаде пока сказать нечего

Защитник сборной России Никита Нестеров прокомментировал победу над сборной Беларуси в заключительном матче группового этапа (6:0).

«Партнёры помогли сделать мне дубль, в первом периоде сделали игру и в принципе расслабились. Комфортно играли и просто готовились к четвертьфиналу. Сегодня отдохнём и завтра будем думать о Канаде, пока сказать нечего.

Был один болельщик на нашем матче? Спасибо Андрею за поддержку, мы чувствовали её. Большое ему спасибо», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в четвертьфинале сборная России сыграет с командой Канады.

Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.



В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.