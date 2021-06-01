Шинкевич — о выступлении Беларуси на ЧМ: впечатления не очень хорошие, не выполнили задачу

Защитник сборной Беларуси Илья Шинкевич после матча чемпионата мира в Латвии с командой России (0:6) подвёл итоги выступления белорусов на турнире.



«Впечатления не очень хорошие, не выполнили задачу. В начале турнира могли зацепиться с хорошим соперником, добыть победу, сыграть вничью, но потом плохо сыграли оставшиеся матчи.



Поворотная точка турнира? Матч с Великобританией подломил нас. Не поверили в себя с датчанами в третьем периоде, проиграли.



Сложный вопрос, что надо изменить, чтобы пройти олимпийскую квалификацию в августе. Надо пережить то, что произошло на турнире. Нужно с холодной головой посмотреть на игры, на подготовку. Сейчас сложно ответить на этот вопрос», — передаёт слова Шинкевича корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.