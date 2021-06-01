Айзеншмид: ожидания сборной Германии растут — начали с серебра ОИ, но это не предел

Нападающий сборной Германии Маркус Айзеншмид поделился мнением о выступлении немцев на чемпионате мира.

«Мы здорово начали матч, но во втором периоде стали показывать не лучшую игру. Мы перестали кататься, гонялись за шайбой, проделали не лучшую работу. Есть что улучшать, надо играть жёстче, прикладывать больше усилий, когда ведёшь в счёте. Хорошо, что мы всё равно выиграли, отстояли победный счёт. Сейчас только это имеет значение.

Уверен, что Германия будет всё чаще выходить в четвертьфинал. Хоккей в Германии развивается, много игроков уезжают в Северную Америку, играть в большой хоккей. Да и нашу лигу недооценивают, в ней играет много талантов. В последние пять лет наша команда показала, что мы способны конкурировать на международном уровне. Горжусь этим, все делают хорошую работу. Наши ожидания растут — начали с серебра на Олимпиаде, но это не предел.

У нашего тренера Тони Сёдерхольма большое сердце, и это передаётся нам. Мы играем с сердцем, вкладываем много усилий. Мы — трудолюбивая команда, все готовы жертвовать чем-то ради других. Тони делает так, что всем в команде комфортно, старается вытащить из нас лучшее. Наша команда уверена в себе, это видно», – передаёт слова Айзеншмида корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.