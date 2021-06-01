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Петерка: Германии неважен соперник по плей-офф, но хотели победить в основное время

Петерка: Германии неважен соперник по плей-офф, но хотели победить в основное время
Елена Кузнецова
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Нападающий сборной Германии Джон Петерка подвёл итоги встречи команды против Латвии (2:1) на чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия).

«Было важно выиграть в основное время, мы хотим побеждать в каждом матче, таков был план. Мы не смотрели на положение в другой группе, нам неважно, против кого играть в четвертьфинале, мы просто хотим выиграть.

Здорово было играть при болельщиках, мы им задолжали в этом году. Это было очень приятно. У Швейцарии хорошая команда, они финишировали вторыми. Нам надо придерживаться плана на игру и продолжать делать то, что мы делаем», — передаёт слова Петерки корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в 1/4 финала немецкая команда сыграет со сборной Швейцарии. Матч состоится 3 июня. Начало игры — в 16:15 мск.

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