Главный тренер сборной России прокомментировал выход на Канаду в 1/4 финала ЧМ-2021

Главный тренер сборной России Валерий Брагин поделился ожиданиями от четвертьфинального матча с Канадой.

«Не жалко ли Беларусь? Вопрос не по адресу, никаких комментариев. По связкам почти всё определено. С Канадой, думаю, пойдёт боевой состав. Отдать матч белорусам, чтобы выйти на другого соперника? Это некорректный вопрос.



Четвертьфинал Россия — Канада? Это всегда вывеска, хороший ажиотаж. Хороший матч будет», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.