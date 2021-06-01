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Брагин — о вратаре на 1/4 ЧМ с Канадой: по Бобровскому будем думать, серьёзный вопрос

Брагин — о вратаре на 1/4 ЧМ с Канадой: по Бобровскому будем думать, серьёзный вопрос
Павел Панышев
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин сообщил о состоянии голкипера команды Сергея Бобровского, а также о том, следил ли он за Канадой на протяжении турнира.

«Бобровский начал тренироваться, тренер вратарей говорит, что он в хорошем состоянии. Будем думать, очень серьёзный вопрос. Я лично и тренерский штаб следили за всеми играми, тем более за той группой, за сильнейшими командами. У Канады очень скоростная команда. Подготовимся и идём в бой», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, сборные России и Канады встретятся в четвертьфинале чемпионата мира. Матч состоится 3 июня. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени. Последний раз команды встречались в 2018 году, тогда победу в овертайме одержали канадцы (5:4).

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