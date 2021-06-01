Захаров — об игроках белорусского чемпионата: мужики, вы что? Фурор наводить ими на ЧМ?

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о выступлении сборной Беларуси на чемпионате мира.
«Ничего позитивного нет. Когда проваленным матчем заканчиваешь, мало хорошего. Мы сражались, пытались держаться, но два последних матча — негатив, даже зацепиться не за что.
Высокий уровень у этого чемпионата. Многие наши хоккеисты могли сыграть лучше. Когда проваливаешь матч с Англией, Данией… Очень сильный уровень чемпионата, все сборные играли ровно. Мне бы хотелось, чтобы игроки из КХЛ были сильнее. Они должны это понимать, работать. Надо тренироваться.
Быстрые голы, они необязательные. Бросок — гол, бросок — гол. Сложно отыграться. Ребята два периода сражались, но российский вратарь не дал шансов зацепиться. Хорошие моменты, казалось вот-вот. Но не получилось.
Если мы хотим добиваться успеха, вратарь должен быть из КХЛ, он должен играть 75% матчей. Что Шостак? Сыграл два матча в КХЛ. Маловато. Ребятам не на лавке надо сидеть, а где-то играть. Без вратарей очень сложно. Надо на кэмпы их отправлять. Думаем, что пронесёт нас. А вот не пронесло…
От всех игроков ожидал большего. Они неплохой хоккей показывали в сезоне. Опыта многим не хватало.
Что надо исправить перед олимпийской квалификацией? Если мы хотим на этом уровне играть, у нас должно быть 30 хоккеистов из КХЛ. Никто с белорусского чемпионата не рассматривался, а попало шесть человек. Мужики, вы что? Фурор наводить ими? КХЛ — лига намного быстрее, серьёзнее. Они, кстати, молодцы, старались», — передаёт слова Захарова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
- 1 июня 2021
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