Каменский: по составу нам нет равных. С Канадой надо играть в свой хоккей

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира, где сборная России встретится с Канадой.

«Канада в четвертьфинале — отлично. Не надо много думать, у нас отличная сильная команда. Мы можем обыграть любого, и мы не раз это доказывали.



Бояться Канаду не стоит, но недооценивать тоже нельзя, надо просто играть в тот хоккей, в который мы умеем. Если бояться, зачем вообще выходить на лёд?



Не бывает фаворита в матче Канада — Россия. Это всегда зрелищные матчи. Все будут настраиваться, как на финал. Этот матч станет украшением чемпионата! По составу нам почти нет равных, а канадцы на этом турнире не впечатляют.



Сыграть надо, как со Швецией, в свою игру. Главное — в первом периоде не дать канадцам завладеть инициативой. Очень важно забить первыми.



Основные матчи начинаются с 1/4. Неважно, как ты играл раньше, главное, что сейчас ты в плей-офф и тебе нужно выиграть следующий матч», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.