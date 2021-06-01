Брагин: договорняк между немцами и латвийцами? Рад, что всё это только обсуждалось

Главный тренер сборной России Валерий Брагин после матча с командой Беларуси (6:0) на чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) поделился мнением, мог ли случиться договорной матч между Германией и Латвией в последнем туре группы В.

«Мог быть договорняк между немцами и латвийцами? Я знал такой расклад, это обсуждалось в прессе, но я очень рад, что всё это только обсуждалось. Я всегда за честный спортивный принцип», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Напомним, следующим соперником команды Валерия Брагина станет Канада. Сборные встретятся в четвертьфинале чемпионата мира. Матч состоится 3 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени. Последний раз команды встречались в 2018 году, тогда победу в овертайме одержали канадцы (5:4).