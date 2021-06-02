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Результаты игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021

Результаты игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021
Георгий Горностаев
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1 июня в Латвии завершился заключительный игровой день группового этапа чемпионата мира по хоккею, в ходе которого было проведено шесть встреч. Сборная России вышла из группы с первого места, судьбу канадцев решал матч Германии с Латвией.

Сборная Канады — Сборная Финляндии — 2:3 Б

Финны обыграли канадцев по буллитам. В составе Канады отличились Брэндон Пирри и Макс Комтуа, за Финляндию дубль оформил Артту Руотсалайнен, а также на его счету решающий бросок в серии буллитов.

ЧМ-2021. Группа B
01 июня 2021, вторник. 12:15 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
Б
Финляндия
1:0 Пирри (Виларди, Ферраро) – 01:30' (5x5)   1:1 Руотсалайнен – 21:11' (5x5)   2:1 Комтуа (Браун, Манджапане) – 28:18' (5x4)   2:2 Руотсалайнен (Лунделль, Оямяки) – 56:00' (5x5)   2:3 Руотсалайнен – 65:00' (ПБ)

Сборная Швейцарии — Сборная Великобритании — 6:3

Швейцарцы крупно обыграли Великобританию. У победителей отличились Грегори Хофман, Ромен Лёффль, Сантери Алатало, Нико Хишир, дубль оформил Кристоф Берчи. У британцев две шайбы на счету Лиама Кирка, Брендан Конноли забил ещё один гол.

ЧМ-2021. Группа A
01 июня 2021, вторник. 12:15 МСК
Швейцария
Окончен
6 : 3
Великобритания
1:0 Хофман (Корви, Мозер) – 10:31' (5x5)   1:1 Кирк – 11:08' (5x5)   2:1 Лёффель (Шерве, Зигенталер) – 16:42' (5x5)   2:2 Кирк (Ричардсон, Хэммонд) – 25:34' (5x4)   3:2 Алатало (Корви, Хишир) – 30:07' (5x4)   4:2 Берчи (Шерве) – 30:20' (5x5)   5:2 Берчи (Диас, Шерве) – 36:09' (5x5)   6:2 Хишир (Курашев) – 37:45' (5x5)   6:3 Коннолли (Кирк, Хэммонд) – 53:58' (5x5)

Сборная Италии — Сборная США — 2:4

Сборная США обыграла Италию и завершила групповой этап на первом месте. У американцев дубли на счету Кевина Лабанка и Конора Гарланда. За итальянцев забили Лука Фриго и Стефано Джильяти.

ЧМ-2021. Группа B
01 июня 2021, вторник. 16:15 МСК
Италия
Окончен
2 : 4
США
0:1 Лабанк (Ши) – 06:54' (5x5)   0:2 Лабанк (Бенирс, Кленденинг) – 10:33' (5x5)   0:3 Гарланд (Робертсон, Теннисон) – 19:45' (5x5)   1:3 Фриго (Тривеллато) – 21:01' (5x5)   1:4 Гарланд – 29:54' (5x5)   2:4 Джильяти – 46:33' (4x4)

Сборная Словакии — Сборная Чехии — 3:7

Чехия крупно обыграла Словакию. У чехов отличились Филип Задина, Михаэль Шпачек, Лукаш Радил, Либор Шулак, Матей Странски, Матей Блюмель и Либор Гайек. У словаков забили Матуш Сукель, Мартин Бучко и Кристиан Поспишил.

ЧМ-2021. Группа A
01 июня 2021, вторник. 16:15 МСК
Словакия
Окончен
3 : 7
Чехия
0:1 Задина (Гайек, Моравчик) – 00:29' (5x5)   0:2 Шпачек (Задина) – 15:04' (5x5)   0:3 Радил (Шустр, Шулак) – 22:49' (5x5)   1:3 Сукель (Фашко-Рудаш) – 26:53' (5x5)   1:4 Шулак (Шпачек) – 39:49' (5x4)   1:5 Странски – 43:31' (5x5)   1:6 Блюмель (Странски, Моравчик) – 45:47' (5x5)   2:6 Бучко (Голешински, Буц) – 48:45' (5x5)   3:6 Поспишил (Цегларик, Гахулинец) – 58:57' (5x5)   3:7 Гайек (Ганзл, Смейкал) – 59:43' (en)

Сборная Германии — Сборная Латвии — 2:1

Германия выиграла у Латвии и вышла в плей-офф. За немцев шайбы забросили Джон Пятерка и Марцель Нёбельс, единственную шайбу латвийцев забил Родриго Аболс.

ЧМ-2021. Группа B
01 июня 2021, вторник. 20:15 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Латвия
1:0 Петерка (Зайдер) – 03:16' (5x5)   2:0 Нёбельс (Пфёдерль) – 06:40' (5x5)   2:1 Аболс (Балинскис) – 25:55' (5x5)

Сборная России — Сборная Беларуси — 6:0

Россияне разгромили сборную Беларуси. Дублем отметился Никита Нестеров, по шайбе забросили Эмиль Галимов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко и Дмитрий Воронков. Голкипер Александр Самонов оформил второй шат-аут на турнире.

ЧМ-2021. Группа A
01 июня 2021, вторник. 20:15 МСК
Россия
Окончен
6 : 0
Беларусь
1:0 Нестеров (Григоренко) – 00:36' (5x5)   2:0 Галимов (Гавриков) – 04:29' (5x5)   3:0 Шалунов (Задоров, Нестеров) – 09:06' (5x5)   4:0 Григоренко (Слепышев, Воронков) – 10:52' (5x5)   5:0 Нестеров (Тарасенко, Барабанов) – 16:28' (5x5)   6:0 Воронков (Слепышев, Григоренко) – 52:08' (5x5)
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