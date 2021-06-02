Результаты игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021

1 июня в Латвии завершился заключительный игровой день группового этапа чемпионата мира по хоккею, в ходе которого было проведено шесть встреч. Сборная России вышла из группы с первого места, судьбу канадцев решал матч Германии с Латвией.



Сборная Канады — Сборная Финляндии — 2:3 Б



Финны обыграли канадцев по буллитам. В составе Канады отличились Брэндон Пирри и Макс Комтуа, за Финляндию дубль оформил Артту Руотсалайнен, а также на его счету решающий бросок в серии буллитов.

Сборная Швейцарии — Сборная Великобритании — 6:3



Швейцарцы крупно обыграли Великобританию. У победителей отличились Грегори Хофман, Ромен Лёффль, Сантери Алатало, Нико Хишир, дубль оформил Кристоф Берчи. У британцев две шайбы на счету Лиама Кирка, Брендан Конноли забил ещё один гол.

Сборная Италии — Сборная США — 2:4



Сборная США обыграла Италию и завершила групповой этап на первом месте. У американцев дубли на счету Кевина Лабанка и Конора Гарланда. За итальянцев забили Лука Фриго и Стефано Джильяти.

Сборная Словакии — Сборная Чехии — 3:7



Чехия крупно обыграла Словакию. У чехов отличились Филип Задина, Михаэль Шпачек, Лукаш Радил, Либор Шулак, Матей Странски, Матей Блюмель и Либор Гайек. У словаков забили Матуш Сукель, Мартин Бучко и Кристиан Поспишил.

Сборная Германии — Сборная Латвии — 2:1



Германия выиграла у Латвии и вышла в плей-офф. За немцев шайбы забросили Джон Пятерка и Марцель Нёбельс, единственную шайбу латвийцев забил Родриго Аболс.

Сборная России — Сборная Беларуси — 6:0



Россияне разгромили сборную Беларуси. Дублем отметился Никита Нестеров, по шайбе забросили Эмиль Галимов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко и Дмитрий Воронков. Голкипер Александр Самонов оформил второй шат-аут на турнире.