Результаты игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021

1 июня в Латвии завершился заключительный игровой день группового этапа чемпионата мира по хоккею, в ходе которого было проведено шесть встреч. Сборная России вышла из группы с первого места, судьбу канадцев решал матч Германии с Латвией.
Сборная Канады — Сборная Финляндии — 2:3 Б
Финны обыграли канадцев по буллитам. В составе Канады отличились Брэндон Пирри и Макс Комтуа, за Финляндию дубль оформил Артту Руотсалайнен, а также на его счету решающий бросок в серии буллитов.
Сборная Швейцарии — Сборная Великобритании — 6:3
Швейцарцы крупно обыграли Великобританию. У победителей отличились Грегори Хофман, Ромен Лёффль, Сантери Алатало, Нико Хишир, дубль оформил Кристоф Берчи. У британцев две шайбы на счету Лиама Кирка, Брендан Конноли забил ещё один гол.
Сборная Италии — Сборная США — 2:4
Сборная США обыграла Италию и завершила групповой этап на первом месте. У американцев дубли на счету Кевина Лабанка и Конора Гарланда. За итальянцев забили Лука Фриго и Стефано Джильяти.
Сборная Словакии — Сборная Чехии — 3:7
Чехия крупно обыграла Словакию. У чехов отличились Филип Задина, Михаэль Шпачек, Лукаш Радил, Либор Шулак, Матей Странски, Матей Блюмель и Либор Гайек. У словаков забили Матуш Сукель, Мартин Бучко и Кристиан Поспишил.
Сборная Германии — Сборная Латвии — 2:1
Германия выиграла у Латвии и вышла в плей-офф. За немцев шайбы забросили Джон Пятерка и Марцель Нёбельс, единственную шайбу латвийцев забил Родриго Аболс.
Сборная России — Сборная Беларуси — 6:0
Россияне разгромили сборную Беларуси. Дублем отметился Никита Нестеров, по шайбе забросили Эмиль Галимов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко и Дмитрий Воронков. Голкипер Александр Самонов оформил второй шат-аут на турнире.
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