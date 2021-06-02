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Канада попала на Россию, Латвия и Казахстан не вышли в плей-офф. Главные новости ЧМ-2021

Канада попала на Россию, Латвия и Казахстан не вышли в плей-офф. Главные новости ЧМ-2021
Никита Паглазов
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Россия сыграет в четвертьфинале с Канадой, стали известные все пары и расписание, Латвия и Казахстан не вышли в плей-офф, а Брагин не знает, кого ставить в ворота в 1/4 финала— главные новости десятого игрового дня чемпионата мира по хоккею — 2021 в подборке «Чемпионата».

1. Сборная России сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ-2021

2. Определены все участники 1/4 финала чемпионата мира — 2021

3. Стали известны дата и время начала матча Россия — Канада в четвертьфинале ЧМ-2021

4. Сборная Германии в основное время обыграла Латвию на чемпионате мира по хоккею — 2021

5. Третьяк: Канада — раненый зверь. Матч России с Канадой — это как «Спартак» — ЦСКА

6. Расписание четвертьфинальных матчей чемпионата мира — 2021

7. Брагин — о вратаре на 1/4 ЧМ с Канадой: по Бобровскому будем думать, серьёзный вопрос

8. Главный тренер сборной Канады не верил, что Латвия и Германия специально сыграют вничью

9. Братья Кемпе раскритиковали главного тренера сборной Швеции за его решения на ЧМ-2021

10.Словак Цегларик стал лучшим бомбардиром группового этапа, британец Кирк – лучшим снайпером

11.Сборная Казахстана лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею

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