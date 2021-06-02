Канада попала на Россию, Латвия и Казахстан не вышли в плей-офф. Главные новости ЧМ-2021

Россия сыграет в четвертьфинале с Канадой, стали известные все пары и расписание, Латвия и Казахстан не вышли в плей-офф, а Брагин не знает, кого ставить в ворота в 1/4 финала— главные новости десятого игрового дня чемпионата мира по хоккею — 2021 в подборке «Чемпионата».
1. Сборная России сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ-2021
2. Определены все участники 1/4 финала чемпионата мира — 2021
3. Стали известны дата и время начала матча Россия — Канада в четвертьфинале ЧМ-2021
4. Сборная Германии в основное время обыграла Латвию на чемпионате мира по хоккею — 2021
5. Третьяк: Канада — раненый зверь. Матч России с Канадой — это как «Спартак» — ЦСКА
6. Расписание четвертьфинальных матчей чемпионата мира — 2021
7. Брагин — о вратаре на 1/4 ЧМ с Канадой: по Бобровскому будем думать, серьёзный вопрос
8. Главный тренер сборной Канады не верил, что Латвия и Германия специально сыграют вничью
9. Братья Кемпе раскритиковали главного тренера сборной Швеции за его решения на ЧМ-2021
10.Словак Цегларик стал лучшим бомбардиром группового этапа, британец Кирк – лучшим снайпером
11.Сборная Казахстана лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею
- 2 июня 2021
-
07:00
-
06:42
-
06:24
-
06:00
-
05:15
-
01:00
-
00:58
-
00:32
-
00:26
-
00:23
- 1 июня 2021
-
23:53
-
23:38
-
23:35
-
23:32
-
23:31
-
23:28
-
23:22
-
23:22
-
23:20
-
23:17
-
23:17
-
23:14
-
23:12
-
23:11
-
23:09
-
23:07
-
23:03
-
22:59
-
22:53
-
22:45
-
22:39
-
22:34
-
22:28
-
22:26
-
22:26