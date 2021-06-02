На чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) завершился групповой этап.
Определены восемь команд, продолжающих борьбу за титул. Сборная России заняла первое место в группе А, набрав 17 баллов, и попала на команду Канады в 1/4 финала. Канадская команда вышла в плей-офф благодаря победе Германии над Латвией в основное время (2:1). Матч между Канадой и Россией состоится в четверг, 3 мая. Начало встречи — в 20:15 по московскому времени.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: какого результата добьётся сборная России в плей-офф ЧМ-2021?
Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
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