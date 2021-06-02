Хартли: очень расстроен. Думал, Латвия сможет выйти в четвертьфинал и преподнести сюрприз

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли поделился мнением об игре команды с Германией (1:2), а также подвёл итоги выступления латвийцев на домашнем чемпионате мира по хоккею.
«Мы очень расстроены, что не вышли в четвертьфинал. Может, могли приберечь гол или два на сегодня, но уже слишком поздно. Это игра ошибок, и я никогда не буду винить игроков. Они отдали всё. Это типичная латвийская команда – полная самоотдача, ответственность, очень горжусь ребятами. Это был особенный турнир, в составе не 25, а 28 игроков. Все хотели играть, внести свой вклад.
Посмотрите на сегодняшний матч – мы проигрывали 0:2, но не сдались. Если бы удача была на нашей стороне, пару отскоков сыграло в нашу пользу, мы бы могли увести игру в овертайм и выйти в четвертьфинал. Но я вижу то, что и каждый год в сборной Латвии, – упорная работа, самоотверженность. До этого мы потеряли несколько очков, которые стоили нам четвертьфинала, но это игра. Это красота чемпионата мира – есть семь матчей, и ты пытаешься набрать столько очков, сколько сможешь.
После игры сказал ребятам, что горжусь ими. На скамейке все друг друга подбадривали, на льду – давили. Мы играли с более быстрой командой, где достаточно игроков НХЛ, это создавало нам проблемы в некоторых аспектах игры. Но самоотверженность наших игроков позволила в некоторой степени нивелировать разницу в скорости. Мы бились, в этом моей команде нет равных. В каждом матче все были вовлечены, было чувство гордости за команду, это очень важно», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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