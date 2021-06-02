Василевский сравнялся с Хабибулиным по количеству побед в плей-офф НХЛ

Голкипер Андрей Василевский в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Каролину Харрикейнз» во втором матче второго раунда Кубка Стэнли, одержав свою 39-ю победу в плей-офф НХЛ.

По данному показателю Василевский сравнялся с другим российским вратарём Николаем Хабибулиным, завершившим карьеру в 2014 году. Таким образом, по общему количеству побед в плей-офф среди вратарей с российским паспортом Василевский и Хабибулин делят второе место.

На первой строчке с 42 победами в плей-офф находится вратарь Евгений Набоков, завершивший карьеру в 2015 году. За тройкой лидеров расположились Семён Варламов (25 побед в плей-офф), Илья Брызгалов (20) и Антон Худобин (14).

Напомним, во втором раунде плей-офф «Тампа» на выезде обыграла «Каролину» со счётом 2:1 и повела в серии – 2:0. Третий матч меду этими командами пройдёт 4 июня.