Василевский: в матче с «Каролиной» провели одну из лучших игр в плей-офф

Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал победу над «Каролиной Харрикейнз» во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли (2:1).
«Мне показалось, что сегодня мы блокировали каждый бросок. Команда сыграла просто замечательно. Мы провели один из лучших матчей в этом плей-офф», – цитирует Василевского официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.
Напомним, что после двух матчей в серии ведёт «Тампа» – 2:0. Следующая встреча запланирована на 4 июня. Она начнётся в 3:00 мск.
Ранее сообщалось о том, что российский голкипер четвёртый раз в истории номинирован на «Везину Трофи». Помимо Василевского в списке финалистов голкипер «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр и вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри.
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