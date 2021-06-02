Фридман: Есть движение к заключению соглашения об участии игроков НХЛ в Олимпиаде

Известный инсайдер Эллиотт Фридман рассказал о ситуации с переговорами НХЛ и МОК об участии игроков лиги в Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Есть определенное движение к заключению соглашения об участии в Олимпиаде следующей зимой. Может, к концу недели», – написал Фридман на сайте Sportsnet.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет обязался финансировать поездки, страховку и предоставить иные компенсации для игроков, что являлось серьёзным препятствием в прошлых переговорах.
Эта договорённость не будет носить статус юридической. Тем не менее остаются другие коммерческие вопросы, которые МОК необходимо будет решить совместно с НХЛ.
Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) на хоккейном турнире отсутствовали игроки НХЛ. Победу тогда одержала сборная России, обыгравшая в финале сборную Германии (4:3, ОТ).
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