Бриндамор: «Каролине» противостоит лучшая команда в мире. Нас пока просто не прорвало
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением о поражении от «Тампы-Бэй Лайтнинг» во втором четвертьфинальном матче Кубка Стэнли (1:2).
«Сегодня у нас не всегда получалось пробираться к чужим воротам, хотя моменты были, пару раз мы промахивались по пустым воротам.
Игра была достаточно хорошей, мы старались. Сейчас нам противостоит лучшая команда в мире, а мы действуем на равных. У нас просто не получилось совершить прорыв. Мы делаем всё, что получается. Просто пока не прорвало», – цитирует Бриндамора официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.
Напомним, что после двух матчей в серии ведёт «Тампа» – 2:0. Следующий матч состоится 4 июня и начнётся в 3:00 мск.
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