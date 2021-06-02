Бриндамор: «Каролине» противостоит лучшая команда в мире. Нас пока просто не прорвало

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением о поражении от «Тампы-Бэй Лайтнинг» во втором четвертьфинальном матче Кубка Стэнли (1:2).

«Сегодня у нас не всегда получалось пробираться к чужим воротам, хотя моменты были, пару раз мы промахивались по пустым воротам.

Игра была достаточно хорошей, мы старались. Сейчас нам противостоит лучшая команда в мире, а мы действуем на равных. У нас просто не получилось совершить прорыв. Мы делаем всё, что получается. Просто пока не прорвало», – цитирует Бриндамора официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

Напомним, что после двух матчей в серии ведёт «Тампа» – 2:0. Следующий матч состоится 4 июня и начнётся в 3:00 мск.