Свечников: все мы знаем, что Василевский – один из лучших голкиперов в мире

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился мнением о голкипере «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском после второго четвертьфинального матча Кубка Стэнли (1:2).

«Мы все знаем, что это один из лучших вратарей в мире. Забить ему тяжело. Наверное, надо постараться залезть ему под кожу и бросать еще чаще», – цитирует Свечникова официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

Напомним, что во втором матче «Каролина» уступила «Тампе» 1:2, а Свечников забросил единственную шайбу «Харрикейнз». После двух матчей «Лайтнинг» ведёт в серии 2:0.

Следующая встреча состоится 4 июня в 3:00 мск.

Ранее сообщалось, что Андрей Василевский вошёл в список финалистов на «Везину Трофи».