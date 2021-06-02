Купер: когда Василевский на кураже, нет никого лучше

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об игре российского голкипера Андрея Василевского.

«Он вратарь мирового класса. Для нашей команды настоящая роскошь иметь такого игрока на важнейшей позиции. Когда он на кураже, нет никого лучше.



Я бы выделил действия ребят в защите тоже. Они очень здорово работали в зоне перед воротами. Сложно вспомнить момент, когда Василевский не видел момент броска. Ребята действовали очень плотно: после первого паса в нашей зоне атака «Каролины» часто умирала. Впрочем, то же самое можно сказать и о защитных действиях соперника. Вроде бы игра идет быстрая, но я уже несколько раз слышал, что ее назвали «скучной». Потому что у игроков атаки нет никакого пространства. И соответственно, получается мало голов», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.