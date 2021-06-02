Фетисов — о Канаде: там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча сборной России с Канадой.
«Канадцы? Здесь вообще всех можно проходить. Тут даже говорить не стоит. Чего вы так волнуетесь? А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать. С хорошей долей уверенности можно сказать, что все будет нормально. Если мы этих канадцев не обыграем, зачем мы туда поехали вообще? Российская сборная способна дойти не просто до финала, а до Марса, Юпитера и Солнца», — цитирует Фетисова «Спорт Экспресс».
Напомним, что в четвертьфинале турнира сборная России сыграет с командой Канады.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
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