Фетисов — о Канаде: там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча сборной России с Канадой.



«Канадцы? Здесь вообще всех можно проходить. Тут даже говорить не стоит. Чего вы так волнуетесь? А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать. С хорошей долей уверенности можно сказать, что все будет нормально. Если мы этих канадцев не обыграем, зачем мы туда поехали вообще? Российская сборная способна дойти не просто до финала, а до Марса, Юпитера и Солнца», — цитирует Фетисова «Спорт Экспресс».

Напомним, что в четвертьфинале турнира сборная России сыграет с командой Канады.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.