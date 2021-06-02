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Белорусские хоккеисты вернутся с чемпионата мира на автобусе из-за запрета на полеты

Белорусские хоккеисты вернутся с чемпионата мира на автобусе из-за запрета на полеты
Георгий Горностаев
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Сборная Беларуси вернётся домой с чемпионата мира по хоккею на автобусе, а не на самолете из-за введённого в Латвии запрета на авиасообщение с республикой.

«Поскольку введен запрет на полеты, сборная поедет на автобусе», – цитирует главу оргкомитета чемпионата мира Эдгарса Бунциса ТАСС.

Как сообщает источник, Бунцис добавил, что оргкомитет чемпионата мира до последнего момента надеялся, что ему удастся организовать вылет в Минск для белорусской сборной.

Напомним, что 25 мая правительство Латвии ввело ограничения на авиасообщение с Беларусью.

По итогам группового этапа чемпионата мира сборная Беларуси заняла последнее, восьмое место в таблице группы A и покинула турнир. В заключительном матче группового этапа белорусы уступили сборной России со счётом 0:6.

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