«Трактор» продлил контракт с тренером вратарей на два года

Челябинский «Трактор» объявил на официальном сайте о подписании нового контракта с финским тренером вратарей Симо Вехвиляйненом. Соглашение рассчитано на два года.

В челябинском клубе специалист работает с 2020 года.

Напомним, что прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги «Трактор» завершил на пятом месте в таблице Восточной конференции. За 60 матчей в регулярном чемпионате челябинцы пропустили 143 шайбы.

В плей-офф «Трактор» уступил в первом раунде «Салавату Юлаеву» со счётом 1-4. Челябинский клуб забросил семь шайб и пропустил 13. Таким образом, разница забитых и пропущенных шайб составляет «-6».

В текущее межсезонье «Трактор» покинул голкипер Иван Федотов, перешедший в ЦСКА. На его место пришёл Эмиль Гарипов.