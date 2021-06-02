Галимов стал девятым дебютантом сборной России на ЧМ-2021, кому удалось отличиться

Сегодня, 1 июня, сборная России провела заключительный матч группового этапа на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная встречалась с командой Беларуси и одержала победу 6:0 (5:0, 0:0, 1:0). Форвард Эмиль Галимов отличился на на пятой минуте встречи и стал девятым дебютантом ЧМ в составе россиян, кто сумел отличиться на этом турнире.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Данное количество стало вторым за все выступления сборной России на чемпионатах мира. Больше было только на первом турнире в 1992 году – 11.

Напомним, что в четвертьфинале турнира сборная России встретится с командой Канады.

Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.