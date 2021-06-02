Новиков: раз прилетел Бобровский, а матчи идут на вылет, то откладывать дебют не получится

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился ожиданиями от матча Россия –Канада.
«Надо думать о хорошем, у нас приехало неплохое усиление. Мы все надеемся только на положительный результат. Сборная России хорошо проводит свои матчи. Понятно, что Канада есть Канада. Беларусь неплохо начала, но развалилась в конце чемпионата. Надо уважать любого соперника. Мы и хоккеисты с удовольствием ждём этой игры.
Что касается вратарей, то это самый интересный вопрос. Раз мы вызвали Бобровского, то тренеры попали в маленькую ловушку. Самонов – молодец, хорошо провёл матчи, справился со своей задачей. Но раз прилетел Бобровский, а матчи идут на вылет, то откладывать дебют не получится.
Не считаю, что сборная России может недонастроиться на матч с Канадой из-за уверенной концовки группового этапа. В команде взрослые люди, никакого недонастроя быть не может», – сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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