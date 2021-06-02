«Куньлунь» обменял канадца Шинкарука в рижское «Динамо»
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Канадский форвард «Куньлунь Ред Стар» Хантер Шинкарук продолжит карьеру в рижском «Динамо», сообщает китайский клуб в «Инстаграме».
Нападающий выступал за «Куньлунь» с 2019 года. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Шинкарук провёл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 30 очков: забросил 12 шайб и отдал 18 результативных передач.
Всего за клуб из Китая Шинкарук сыграл 66 матчей и в сумме набрал 39 очков: 15 шайб забросил и отдал 24 передачи.
По итогам сезона «Куньлунь» занял последнее, 12 место в таблице Восточной конференции. Рижское «Динамо» завершило регулярный сезон также на последнем, но 11-м месте в таблице Западной конференции.
Напомним, что последний сезон китайцы провели в Мытищах из-за пандемии коронавируса.
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