Новичок «Автомобилиста» Блэкер рассказал о выступлении на чемпионате мира

Новичок «Автомобилиста» Джесси Блэкер рассказал о чемпионате мира, где он принимал участие в составе сборной Казахстана, а также сказал, тяжело ли находиться в «пузыре».



«Да, конечно, это доставляет определённые неудобства, когда ты не можешь покинуть свой номер в отеле. Мы можем выходить только поесть, а также для того, чтобы сесть всем вместе в автобус и отправиться на арену. В остальное время приходится сидеть в комнате, и нельзя выходить, когда ты сам хочешь. Но всё-таки все прекрасно понимают ситуацию и то, что эти правила появились по определенной причине.

Много сенсаций? Сложно назвать одну причину, возможно, это связано с тем, что в этом году многие сборные остались без своих ведущих игроков. Кроме этого, нахождение в «пузыре» накладывает дополнительное давление на каждого игрока. Конечно, это интересно, когда каждая команда может обыграть своего оппонента. Думаю, зрителям это нравится. Что касается нашей команды, то мы прекрасно понимали, что являемся «андердогами» этого ЧМ, никто не верил в нашу победу. Но мы, начиная с первого матча, верили друг в друга и старались выкладываться на 100 процентов.

У Канады собрался очень молодой состав, и это хорошо, что молодым ребятам дали шанс попробовать себя на таком уровне. Они не очень хорошо начали турнир, но с каждой игрой заметно прибавляли.

Кто произвёл впечатление? Все игры были для нас непростыми. Итоговый счёт не всегда отражает борьбу на льду, с каждой командой приходилось очень непросто. Даже наша победа 11:3 над Италией далась нам очень нелегко. Сложно выделить кого-то – со всеми приходилось биться за победу», – цитирует Блэкера официальный сайт «Автомобилиста».