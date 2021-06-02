Разин, Хартли и Никитин — претенденты на лучшего тренера сезона КХЛ

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена претендентов на приз лучшего тренера сезона. В тройку финалистов вошли главный тренер «Северстали» Андрей Разин, Боб Хартли, выигравший Кубок Гагарина с «Авангардом», а также Игорь Никитин, который вместе с ЦСКА дошёл до финала плей-офф КХЛ.
Под руководством Разина «Северсталь» заняла шестое место в таблице Западной конференции и вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила московскому «Динамо» в пяти матчах. Всего в сезоне у Разина 61 матч и 32 победы.
Боб Хартли выиграл с «Авангардом» главный трофей КХЛ, а всего за сезон одержал 52 победы в 84 матчах. Регулярный чемпионат омичи закончили на втором месте на Востоке, в плей-офф дошли до финала, где переиграли московский ЦСКА в шести матчах.
У Игоря Никитина из ЦСКА 56 побед в 82 играх. Армейцы выиграли регулярку на Западе, в Кубке Гагарина дошли до финала, но уступили омскому «Авангарду».
- 2 июня 2021
-
15:53
-
15:45
-
15:33
-
14:40
-
14:16
-
14:00
-
13:22
-
13:05
-
13:00
-
13:00
-
12:51
-
12:12
-
12:05
-
12:00
-
11:40
-
11:00
-
10:56
-
10:12
-
10:00
-
09:30
-
09:21
-
09:15
-
08:34
-
08:28
-
08:22
-
08:14
-
07:00
-
06:42
-
06:24
-
06:00
-
05:15
-
01:00
-
00:58
-
00:32
-
00:26