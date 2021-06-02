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Разин, Хартли и Никитин — претенденты на лучшего тренера сезона КХЛ

Разин, Хартли и Никитин — претенденты на лучшего тренера сезона КХЛ
Георгий Горностаев
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Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена претендентов на приз лучшего тренера сезона. В тройку финалистов вошли главный тренер «Северстали» Андрей Разин, Боб Хартли, выигравший Кубок Гагарина с «Авангардом», а также Игорь Никитин, который вместе с ЦСКА дошёл до финала плей-офф КХЛ.

Под руководством Разина «Северсталь» заняла шестое место в таблице Западной конференции и вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила московскому «Динамо» в пяти матчах. Всего в сезоне у Разина 61 матч и 32 победы.

Боб Хартли выиграл с «Авангардом» главный трофей КХЛ, а всего за сезон одержал 52 победы в 84 матчах. Регулярный чемпионат омичи закончили на втором месте на Востоке, в плей-офф дошли до финала, где переиграли московский ЦСКА в шести матчах.

У Игоря Никитина из ЦСКА 56 побед в 82 играх. Армейцы выиграли регулярку на Западе, в Кубке Гагарина дошли до финала, но уступили омскому «Авангарду».

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