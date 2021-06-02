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«Будут биться в кровь». Михайлов отреагировал на выход России на Канаду в 1/4 финала ЧМ

«Будут биться в кровь». Михайлов отреагировал на выход России на Канаду в 1/4 финала ЧМ
Салават Муртазин
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился ожиданиями от четвертьфинальной пары ЧМ-2021 Россия — Канада.

Турнирная таблица ЧМ-2021

«Надеюсь, встреча Россия — Канада будет очень хорошая. На этом чемпионате мира канадцам есть что доказывать: они начали неудачно, еле успели запрыгнуть в последний вагон. С нашими ребятами Канада будет биться в кровь.

Станет ли поражение от не самого сильного состава Канады провалом? После любого поражения сборная чувствует себя неуверенно. Думаю, до провала российские хоккеисты не доведут. Они эту сборную Канаду могут и должны обыгрывать.

Лишь тренерский штаб может ответить, кто займёт место в воротах с Канадой. Для меня любой состав будет нормальным, если сборная одержит победу над Канадой. Но я не удивлюсь, если Самонов выйдет с первых минут. Если тренер поставит, значит, заслужил, если нет — заслужил Бобровский.

Не вижу причин, чтобы сборная расслаблялась. Чего им расслабляться-то? Что они сборную Беларуси обыграли? Они ещё ничего не выиграли. В каждой игре российская команда должна доказывать, что она сборная России, которая идёт вперёд и вперёд. Есть цель, и к ней надо идти. Они очень неправильно сыграли со Словакией, и к чему это привело? Правильно, к поражению. Больше такого допускать нельзя», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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