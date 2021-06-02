Шведский нападающий «Калгари» может продолжить карьеру в ЦСКА
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Шведский нападающий Юаким Нордстрём продолжит карьеру в московском ЦСКА, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Прошлый сезон Нордстрём провёл в клубе Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз», набрав 7 (1+6) очков в 44 матчах. Всего в НХЛ 29-летний нападающий провёл 444 матча, набрав 75 (32+43) очков. В 2017 году он стал чемпионом мира в составе сборной Швеции, а в 2015-м стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс».
Отмечается, что соглашение между ЦСКА и Нордстрёмом будет рассчитано на один сезон.
Напомним, ранее в ЦСКА в качестве неограниченно свободного агента перешёл шведский голкипер Адам Рейдеборн. Предыдущие два сезона вратарь провёл в казанском «Ак Барсе».
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