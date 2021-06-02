Агент Марнера — о критике Митча: беспокоит, когда СМИ чувствуют свободу от ответственности

Даррен Феррис, агент нападающего команды Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» Митча Марнера, высказался о предполагаемой проблеме игры в большинстве.

«Это вызывает серьёзную обеспокоенность, когда определённые СМИ чувствуют себя свободными от ответственности за то, что они говорят, даже если они знают, что это является ложью или искажается без всяких оснований», — приводит слова Ферриса журналист The Toronto Sun Терри Кошан на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся седьмой матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Торонто Мэйплс Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой «Монреаля» со счётом 3:1, благодаря которой они одержали победу в серии 4-3, уступая 1-3. После этого лидеры «кленовых листьев», Митч Марнер и Остон Мэттьюс, подверглись критике со стороны СМИ.