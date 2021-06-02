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Кросби, Мэттьюс и Макдэвид — номинанты на приз самому выдающемуся хоккеисту сезона

Кросби, Мэттьюс и Макдэвид — номинанты на приз самому выдающемуся хоккеисту сезона
Владимир Лаевский
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Профсоюз хоккеистов Национальной хоккейной лиги назвал трёх претендентов на «Тед Линдсей Эворд» по итогам сезона, сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

В число претендентов вошли капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс и форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

«Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов NHLPA (профсоюза хоккеистов НХЛ).

Кросби уже трижды становился обладателем этой индивидуальной награды, Макдэвид — дважды.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Кросби провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 62 (24+38) очка. В плей-офф у канадца 2 (1+1) очка в шести встречах.

На счету Мэттьюса 52 матча регулярного чемпионата и 66 (41+25) очков при показателе полезности «+21». Кроме того, форвард «Торонто» отыграл семь встреч в плей-офф, набрав 5 (1+4) очков.

Макдэвид принял участие в 56 матчах регулярки, набрав 105 (33+72) очков при показателе полезности «+21». В плей-офф нападающий «Эдмонтона» сыграл четыре встречи и набрал 4 (1+3) очка.

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