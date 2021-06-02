Песков — о матче Россия — Беларусь: Путин не смотрел, был занят

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента Российской Федерации Владимира Путина, рассказал, что президент не смотрел матч с командой Беларуси (6:0) на чемпионате мира по хоккею.

«Насколько я знаю, президент не смотрел, был занят. Ну, ещё одна победа на пути к важным матчам. Это всё промежуточные матчи», — приводит слова Пескова РБК.

Напомним, вчера, 1 июня, сборная России провела заключительный матч группового этапа на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная встречалась с командой Беларуси и одержала победу со счётом 6:0 (5:0, 0:0, 1:0).

Сейчас в Риге (Латвия) проходит чемпионат мира — 2021. Он стартовал 21 мая и должен завершиться 6 июня. 3 июня в столице Латвии будут сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.